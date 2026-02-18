King África anima la Noche Pirata

La Noite Pirata volvió a convertir Pontevedra en un gran escenario de Entroido, con el centro histórico transformado en puerto imaginario y la ciudad entregada a la estética corsaria. Pañuelos, parches, sables de juguete y una consigna compartida, «amosa o teu lado pirata», que funcionó como invitación directa a sumarse a la tripulación de Benito Soto, el Pirata da Moureira, pero también a los ritmos de King África, que convirtió la plaza de España en una gran pista de baile a cielo abierto, con un público entregado desde los primeros acordes de sus grandes éxitos veraniegos.

El desembarco en la ciudad. | G. S.

El ambiente empezó a cocinarse desde la tarde, a las 18.00 horas, con el pasacalles de Corsarios do Lérez y Os Piratas Gaiteiros, que fue arrastrando a curiosos y participantes. La llamada a embarcar fue tomando forma a medida que el recorrido sumaba público y comparsas, hasta desembocar en la gran salida de las 20.00 horas desde Curros Enríquez, Praza da Ferrería y Benito Corbal, un desfile coral en el que el Entroido se explicó solo: ruido, retranca, poses para las cámaras y esa sensación de que todo el mundo, disfrazado o no, acaba jugando.

King África, sobre el escenario. | G. S.

El clímax teatral llegó a las 21.00 horas con el desembarco y la batalla de la tripulación del Burla Negra en la praza del Concello, un momento ya imprescindible por su mezcla de teatro popular, parodia y épica festiva. Y, cuando la plaza ya estaba a punto, King África tomó el mando del Baile Pirata con un repertorio pensado para el salto fácil, el estribillo coreado y la energía sin pausa.

A partir de las 23.00 horas, el Entroido siguió en movimiento con el pasacalles pirata, en el que participaron Os da Caña, Solfamidas, Las Flores del Carnaval, Os Miúdos, As Sonecas, Os Canecos, Os 100Tolos, Os Retrincos, Os Amigos dos Rapaces y Alegría de Bora, estirando el ambiente y la sensación de travesía compartida.

La jornada arrancó ya por la mañana con programación para todos los públicos. A las 12.30 horas salió el pasacalles de Corsarios do Lérez y, por la tarde, a las 17.00 horas, la Praza da Ferrería acogió la Festa Pirata infantil y animación con Os Bolechas y A Muller Orquestra, un anticipo familiar que puso el primer parche, el primer sombrero y la primera carcajada antes de que la noche se adueñase del timón.

Programación para hoy

Esta tarde, a las 18.00 horas, la Casa da Cultura de Campañó se convierte en punto de encuentro para la recuperación del Entroido tradicional de la parroquia con la celebración de la Corrida da Rosca, una de las citas más singulares del carnaval pontevedrés. Se trata de una carrera popular con mucha tradición en la que el objetivo no es solo llegar primero, sino hacerse con la protagonista de la fiesta: la rosca de pan de trigo, que cuelga de un palo y se entrega como trofeo a quien logra alcanzarla antes que nadie.

La Corrida da Rosca está considerada como uno de los eventos más antiguos del Entroido en Pontevedra, con un origen que se remonta al siglo XIX. Tras dejar de celebrarse en 1914, la tradición fue recuperada en 2015 por el vecindario, impulsada por la asociación cultural y deportiva de la parroquia y con la colaboración del Concello, devolviendo al calendario festivo una costumbre que hoy vuelve a reunir a familias y, especialmente, a los más pequeños.

En la plaza de la Peregrina, a las 17.00 horas, tendrá lugar el taller «As máscaras de Ravachol». Esta actividad infantil funcionará como previa a la recreación de la botica de Perfecto Feijoo, donde se encuentra la estatua del famoso loro, que comenzará a las 19.00 horas con ambientación a cargo del Aula de Teatro Municipal con escenas de la obra «Os vellos non deben de namorarse» y personajes relevantes de la época en la ciudad. Contará también con la actuación de Polavila.

La Mostra da Parodia reúne el viernes a nueve grupos

La XXIX Mostra da Parodia se celebra este viernes, 20 de febrero, con inicio a las 21.30 horas y actuaciones repartidas por distintos puntos del centro histórico. Participarán Os do Val do Lérez (Praza da Peregrina), Vamos a Todo y Las Flores del Carnaval (Praza da Ferrería), Os das Pistas (Casa Alcalde), Equipo Ja (Praza de Ourense), Parodia PTV (delante del Liceo Casino), Cor Café (Praza de Curros Enríquez), Os da Caña (Curros Enríquez – soportales) y Contos de Galerna (escaleras del Teatro Principal).

La noche culminará con la entrega de premios a las 0.00 horas, poniendo el broche a una cita ya clásica del Entroido pontevedrés que convierte plazas y calles en escenario para el humor y la sátira de las parodias.

Por otra parte, el XXXIV Concurso de Murgas celebra esta noche, a partir de las 21.00 horas en el Pazo da Cultura, su segunda eliminatoria, en la que participarán (por orden) Equipo Ja, Jana de Leria, Arrombados y Leña Verde. La final se disputará mañana.