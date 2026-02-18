José Flores, al frente de la Sociedad de Directivos de la Salud en Galicia

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) ha renovado la junta directiva de su Agrupación Territorial en Galicia con el nombramiento de José Flores, gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, como presidente, con el objetivo de impulsar la profesionalización de la gestión sanitaria y reforzar su estructura organizativa en la comunidad autónoma. La proclamación de la nueva dirección llega tras completarse el proceso electoral iniciado en octubre de 2025. Flores destacó la importancia del liderazgo y la formación en la gestión sanitaria, así como el papel estratégico de los directivos para afrontar retos como la sostenibilidad del sistema, el refuerzo de la atención primaria, la transformación digital, la gestión de profesionales y la coordinación sociosanitaria.