Jornadas de automoción en el CIFP A Xunqueira

El CIFP A Xunqueira de Pontevedra, a través de su Departamento de Automoción, organiza los días 20 y 21 de febrero las V Jornadas de Automoción. Un evento abierto al público que reunirá profesionales del sector, empresas punteras, demostraciones técnicas y actividades formativas enfocadas a la innovación y movilidad.