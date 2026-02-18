Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

Jornadas de automoción en el CIFP A Xunqueira

El CIFP A Xunqueira de Pontevedra, a través de su Departamento de Automoción, organiza los días 20 y 21 de febrero las V Jornadas de Automoción. Un evento abierto al público que reunirá profesionales del sector, empresas punteras, demostraciones técnicas y actividades formativas enfocadas a la innovación y movilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents