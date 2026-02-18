«Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»

—¿Cómo fueron sus inicios en los concursos y cómo llega ese mundo a usted?

Yo trabajo en Marín, pero nací en República Dominicana, concretamente en San Juan de Ocoa. Empecé desde allí. Fui Miss Ocoa, que es la provincia de donde soy, en el año 2000. Además, he trabajado como modelo desde los dieciocho años, así que el mundo de la pasarela y los certámenes no es algo extraño para mí.

—¿Cómo fue su paso por Miss Universal Woman Galicia 2025, donde se hizo con el certamen autonómico?

Yo había asistido al certamen que hicieron en 2023 y vi que había muchos jurados. Pensé que, si votaba tanta gente y ganaba una candidata, el resultado debía de ser legítimo. Eso me motivó a apuntarme en 2024, pero ese año no lo realizaron, así que lo dejé para 2025 y acabé ganando el título de Universal Woman Galicia. Participaron mujeres de treinta, cuarenta, cincuenta años y más, porque es un concurso orientado a mujeres adultas. Fue una experiencia bonita. Conocí a muchas mujeres con las que no había tenido contacto y, en general, lo viví como algo muy positivo.

—Este mismo mes de febrero participó en un evento internacional en un crucero y obtuviste varios reconocimientos. ¿Cómo fue esa experiencia?

Al ser un concurso internacional, la apuesta es mayor y exige más preparación. Tomé clases de pasarela, aunque llevo años desfilando, quise prepararme específicamente para este certamen, y también trabajé el vestuario con diseñadores para conseguir exactamente lo que buscaba. Tenía muy claro cómo quería concursar. Participé y recibí tres reconocimientos: Miss Universal +40, Top Model Internacional y Favorita del Público. Además, fui primera finalista a la Corona Universal, es decir, subcampeona en esa categoría.

—¿Qué destacaría, a nivel personal, de participar en certámenes de este tipo?

Creo que las mujeres mayores de treinta años que quieran participar deben tener una autoestima alta y estar mentalmente preparadas. Durante el certamen pueden ocurrir situaciones que te afecten como persona, como mujer y como profesional. No porque una no tenga valor, sino porque el desarrollo del concurso puede exponerte a cosas que te remuevan.

—¿Qué es lo peor y lo mejor del mundo de los concursos de belleza, que quizá mucha gente desconoce?

Lo peor es el tipo de personas con las que te puedes encontrar. Igual que hay gente buena, también puede haber gente dañina que intente perjudicar tu imagen, tu integridad o tu valor. Lo mejor es que conoces a otras mujeres como tú, que también luchan por un sueño o por vivir una experiencia. Si sabes aprovecharlo, puede ser algo maravilloso.

—Se suele pensar que estos certámenes se fijan solo en la imagen. ¿Hasta qué punto eso es positivo y sano esa visión superficial?

En estos certámenes no se valora solo la imagen, no es como Miss Universo. Es un certamen para mujeres adultas, y no siempre gana la más bella. Se evalúan más aspectos como pruebas de talento, vestuario regional o nacional, y otras valoraciones. La imagen forma parte del conjunto, pero no es lo único. Yo me cuido porque me gusta verme bien, pero también creo que hay cosas más importantes. Además de lo físico, hay que prepararse intelectual y personalmente.

—Existe la idea preconcebida de que los participantes en concursos de belleza no son inteligentes, ¿cuál es su opinión acerca de esa idea?

Pienso que es un mito. Soy licenciada en Derecho, con máster en criminología aplicada a la ejecución de las penas y también con máster en derecho de migración y asilo. Actualmente tengo mi despacho abierto y trabajo como abogada. En este certamen conocí a mujeres profesionales, especializadas en sus áreas, y cada una tenía algo positivo que aportar. Tener un físico atractivo o presentarse a un concurso no significa ser menos inteligente. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

—Algunas corrientes consideran que estos certámenes chocan con tesis feministas. ¿Crees que son compatibles con el feminismo?

Sí, por supuesto. De hecho, en mi caso, mi prueba de talento fue un monólogo sobre la violencia de género, con la intención de concienciar al público. Fue muy emotivo, incluso algunos hombres lloraron al terminar. Yo defiendo los derechos de las mujeres y lo hago cada día, tanto en mi vida laboral como en la personal. Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista.