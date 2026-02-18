Educación confirma que vuelven las clases en el CPR de Tenorio en Cerdedo-Cotobade

El Colexio Plurilingüe de Tenorio, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, recuperará este martes la actividad lectiva ordinaria una vez finalizados los trabajos de reparación y limpieza acometidos por la Xunta tras el incendio registrado en la tarde del pasado miércoles, que afectó principalmente al almacén anexo al comedor.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, agradeció la colaboración del Concello, del propio centro, de los técnicos de la Consellería y de las empresas implicadas para que las instalaciones estén listas en el menor tiempo posible.

Desde el primer momento, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y el Concello de Cerdedo-Cotobade mantuvieron una coordinación directa para afrontar el suceso. Como el fuego dañó la instalación eléctrica, se actuó de inmediato para revisar y reparar el sistema y restablecer cuanto antes el suministro.

Además, debido a que el humo afectó al conjunto del edificio, se contrató una empresa especializada en este tipo de limpiezas, que certifica al finalizar los trabajos que no existe riesgo de contaminación.

En paralelo, la zona de comedor requerirá más actuaciones, todavía por concretar. Por este motivo, la Xunta ha contratado un servicio de catering tanto para el CEIP de Tenorio como para el IES de Cotobade, cuyos alumnos realizan las comidas en este colegio. El servicio comenzará a funcionar también este martes.

El director territorial de la Consellería en Pontevedra, César Pérez, visitó el centro para supervisar el avance de la recuperación y confirmó que el colegio está preparado para la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Entroido. Este martes volverá a desplazarse a Tenorio para reunirse con el alcalde, Jorge Cubela, el equipo directivo, la Unidad Técnica y representantes de las empresas de limpieza y reparación, con el objetivo de hacer balance de lo ya ejecutado y planificar los siguientes pasos para rehabilitar las áreas de comedor y cocina.