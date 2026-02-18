Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación abre las ayudas a festivales

La Diputación de Pontevedra tiene abierto el plazo para que entidades sin ánimo de lucro opten a las ayudas económicas para desarrollar festivales musicales y de artes escénicas. Se trata de una línea de ayudas dotada con 200.000 euros, un aumento de 30..000 euros con respecto al año anterior.

