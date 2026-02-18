El Concello y la Xunta se citan para reactivar el plan de reforma del pazo

El Concello de Pontevedra y la Xunta celebrarán este viernes una reunión técnica en el Pazo de Lourizán para avanzar en el proyecto de remodelación y, sobre todo, «acelerar los trámites» de la licencia. El concelleiro Alberto Oubiña explicó que acudirá un equipo municipal amplio con personal técnico de Licencias, Arqueología, Medio Ambiente e Infraestructuras y Urbanismo, además del director general, para revisar el proyecto básico, que la Xunta da prácticamente por rematado. El Concello busca despejar dudas y cerrar cuanto antes qué documentación debe presentar la promotora para que el expediente no se atasque.

La reunión llega con el calendario autonómico ya marcado para la rehabilitación del recinto. La Xunta ha señalado que trabajaba con la vista puesta en disponer del proyecto completo y licitar las obras a mediados de 2026, de modo que el inicio de la ejecución pueda situarse a finales de este mismo año o a comienzos de 2027.

Noticias relacionadas

Oubiña subrayó que el Concello colaborará para que la actuación avance, aunque dejó clara su discrepancia con el enfoque previsto. «No es el proyecto que querríamos… no vamos a boicotearlo ni a impedir que se haga», afirmó, y defendió que Lourizán debería orientarse «a un uso más científico que lúdico» y estar ligado a la Xunta «y no a intereses privados» por ser un espacio «tan singular e histórico» para Pontevedra. Aun así, recalcó que el Concello colaborará porque la coordinación institucional es necesaria para evitar retrasos y facilitar la tramitación.