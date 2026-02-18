El CHOP ahonda en las dolencias en el páncreas y sus tratamientos

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acogerá el próximo martes una jornada centrada en el tratamiento del páncreas que protagonizará uno de los mayores expertos nacionales e internacionales en este campo, el doctor Enrique de Madaria Pascual. Este relevante especialista alicantino es coordinador de la Unidad biliopancreática del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y también profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández. La coordinación de esta jornada correrá a cargo del doctor José Mera, facultativo del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Esta actividad está impulsada por el servicio de Aparato Digestivo del CHOP pontevedrés, a través del Grupo de Investigación Idara, adscrito al Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur y a la Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur. Cuenta con el apoyo de AbbVie, Nuevo Nordisk y Roche.

A las 13,30 horas del martes el doctor Enrique de Madaria Pascual impartirá la clase magistral «Pancreatite aguda: decisiones críticas y tiempos clave» en el salón de actos del Hospital Montecelo. Esta primera sesión con el experto será de acceso libre sin registro, abierta a toda la ciudadanía, aunque tendrá un tono más técnico.

Además de esa primera sesión, los profesionales sanitarios y perfiles afines podrán mantener ese mismo martes un encuentro en privado con el doctor De Madaria entre las 11,30 y las 13.00 horas. Este formato de “meet & greet” tendrá lugar en las aulas del área de Docencia del Hospital Montecelo. Las personas que deseen solicitar un encuentro presencial con el experto pueden escribir un correo electrónico a grupo.idara@iisgaliciasur.es.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, la Sede Afundación acogerá el evento «Cáncer de páncreas: mitos, titulares y realidad clínica», también de entrada gratuita, sin registro previo y abierto para toda la ciudadanía. En ese acto se darán cita agentes sociales de la ciudad y tendrá un tono divulgativo. Aquellas personas que deseen enviar dudas al doctor de Madaria Pascual para que las resuelva en la tarde del próximo martes 24 podrán hacerlo a través del enlace https://forms.office.com/y/sPaJW2Zxur

La jornada de ese martes será la segunda edición de la iniciativa ‘Pontevedra, quén pasa? 6 expertos en saúde, 6 meses. Conexión clínica en hepatoloxía e gastroenteroloxía’, en un ciclo que, impulsado por el servicio de Aparato Digestivo del CHOP a través del Grupo de Investigación Idara, se alargará hasta el próximo junio.

Así, el 24 de marzo llegará a Pontevedra el doctor Javier Crespo, experto en la patología hepática metabólica -denominada «hígado graso»- para abordar de forma amena esta dolencia que ya afecta a una de cada tres personas en España de manera silenciosa.

Ya en abril, será el turno de la doctora María Pellisé, referente en el manejo endoscópico del cáncer colorrectal inicial y en técnicas de endoscopia avanzada.