Caldas de Reis afronta la humanización del Campo da Torre

El Concello de Caldas de Reis prevé iniciar en las próximas semanas las obras de humanización y mejora del entorno del Campo da Torre, una intervención con la que el gobierno local pretende reordenar la movilidad en una de las áreas más transitadas del casco urbano y vinculada tanto al río Bermaña como al trazado del Camino Portugués. Antes del arranque de los trabajos, el consistorio convocará una reunión informativa con la vecindad del entorno para explicar el plan de tráfico y el dispositivo de seguridad que se aplicarán durante la ejecución de la obra.

El alcalde, Jacobo Pérez, avanzó que este encuentro se celebrará en los próximos días y servirá para detallar las afecciones previstas, los cambios de circulación y las medidas destinadas a minimizar las molestias. «Somos conscientes de que esta es una actuación de calado y agradecemos la comprensión de la vecindad durante la realización de los trabajos. Trataremos de que las molestias sean las menores posibles», señaló. El contrato establece un plazo de ejecución de seis meses, por lo que, si no se producen imprevistos, el Ayuntamiento confía en que la remodelación pueda estar finalizada después del verano.

Noticias relacionadas

La actuación se encuentra ya en disposición de ponerse en marcha tras completarse el proceso de adjudicación. La obra fue adjudicada a la empresa Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela Sociedad Limitada, según informó el consistorio. La licitación quedó definitivamente aprobada en la última sesión de la Xunta de Goberno Local, celebrada la pasada semana. El presupuesto asciende a 764.866,70 euros.