Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

BNG pide por la igualdad ante la Diputación

El grupo provincial del BNG solicitará en el próximo Pleno de la Diputación más fondos y campañas provinciales dignas para avanzar en igualdad real sobre el rearmamiento del machismo. Las nacionalistas presentarán una moción con motivo del 8M para que el gobierno incremente la iniciativas y acciones feministas de su agenda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents