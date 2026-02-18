La Autoridad Portuaria refrenda su interés en dar uso cultural al faro de Ons

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, recibió ayer a representantes de varios colectivos sociales y culturales de Bueu interesados en el futuro del faro de Ons. En concreto, acudieron los portavoces de la asociación ecologista Anduxía, de la asociación cultural PiñeirOns y de la asociación de amigos de las embarcaciones tradicionales Os Galos.

Suárez Costa les explicó el interés de la Autoridad Portuaria por impulsar un uso cultural para el futuro del faro de Ons que sea compatible con su función principal como elemento de ayuda a la navegación y las gestiones realizadas hasta el momento a través de contactos con las diferentes administraciones implicadas.

El presidente de la Autoridad Portuaria señaló que es una gran oportunidad para abrir una «vía de comunicación directa que sirva para el intercambio de ideas y sugerencias sobre el futuro proyecto». Suárez Costa recordó a los portavoces de las asociaciones «el indiscutible compromiso» de la Autoridad Portuaria con la conservación y difusión del patrimonio cultural e histórico vinculado al mar.

La Autoridad Portuaria acaba de publicar un libro sobre la historia de las señales marítimas de la Ría, titulado ‘Rojo a Babor’, una exhaustiva investigación histórica sobre cada una de las ayudas a la navegación de la Ría de Pontevedra que está siendo distribuida en bibliotecas, archivos, centros educativos y museos del entorno para ponerla a disposición del público en general. Además el año pasado editó una publicación que recogía un catálogo de piezas históricas vinculadas al servicio de señales marítimas.