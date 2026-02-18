Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo

Lourizán volvió a amanecer de madrugada con calles anegadas en la zona de O Santo, uno de los puntos negros recurrentes cuando coinciden lluvias intensas y marea alta. El agua dificultó el tránsito y el acceso a viviendas y bajos, reavivando las quejas vecinales por un problema que se repite temporal tras temporal y que se agrava por la limitada capacidad de la red para evacuar caudales en episodios meteorológicos adversos.

Con ese escenario de fondo, la Comisión de Infraestruturas abordó ayer cuestiones como las actuaciones coordinadas con Augas de Galicia para paliar los efectos de la meteorología en distintos puntos de la ciudad. El concelleiro, y presidente de la comisión, César Mosquera, explicó que, en cocheras, hay un fallo en el colector interceptor que conduce hacia la depuradora de Praceres y que, tras meses de debate técnico, se atribuye a las obras de la variante de Marín, donde se habría instalado una tubería de menor sección de la necesaria y, además, con una pendiente incorrecta.

Según indicó Mosquera, Augas de Galicia asumió esa diagnosis y ya redactó un proyecto para sustituir la canalización, que se encuentra en fase de supervisión en la Xunta. El objetivo es resolver un punto que provoca problemas cuando aumenta el caudal y se incorpora más flujo al colector. El Concello –recordó– intentó en su momento una reforma inicial, pero el expediente acabó orientándose hacia una intervención más profunda. Mosquera añadió que el gobierno local no dispone aún de detalles técnicos del proyecto, pero sí de la línea general, la sustitución del tramo conflictivo, y precisó que el pasado jueves hubo una reunión entre técnicos municipales y Augas de Galicia para repasar el estado del asunto y confirmar que la tramitación está avanzada.

También se refirió a Valdecorvos, el otro gran frente en el que se trabaja con Augas de Galicia. Señaló que el organismo ya cuenta con los datos necesarios para modelizar el comportamiento hidráulico y plantear alternativas, aunque queda un punto por verificar bajo el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Esa comprobación, explicó, se realizará con pruebas esta semana o la próxima, y a partir de ahí se cerrará el diagnóstico y se avanzará en el paquete de soluciones.

Entre las opciones que se están valorando figura el uso de un conducto de José Malvar para desviar pluviales, además de la construcción de balsas de retención, una medida que dependerá del volumen que sea necesario laminar y del diseño final. Mosquera insistió en que la «sensación es buena» y que hay posibilidades de solución, pero subrayó que todo está conectado: si las balsas y los desvíos garantizan que no se supera la capacidad actual, quizá no sea necesario actuar sobre otros elementos, pero si no lo garantizan, entonces habría que introducir correcciones adicionales, como revisar el papel de un muro construido hace dos o tres décadas en el entorno de Casimiro Gómez, que en algunos momentos ayudó a aliviar, pero no tendría el tamaño adecuado para escenarios de mayor caudal.