Arranca el horario ampliado del coche de punto

El Coche de Punto funciona desde el pasado día 15 con horario ampliado para reforzar el transporte a demanda en las parroquias y el rural. Desde entonces opera de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas (excepto festivos), con el servicio prestado por las 32 licencias de taxi adheridas, aunque el Concello deja abierta la puerta a ampliar el número.

El Concello justificó el cambio para cubrir desplazamientos que no resuelven las líneas interurbanas, como citas médicas por la tarde o compras de sábado, y aseguró que no supone un sobrecoste porque el presupuesto ya contemplaba mejoras. César Mosquera indicó que ya se aprecia un aumento de uso y que por las tardes hay reservas, aunque todavía no hay datos consolidados.