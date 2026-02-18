Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Arranca el horario ampliado del coche de punto

C. P. C.

Pontevedra

El Coche de Punto funciona desde el pasado día 15 con horario ampliado para reforzar el transporte a demanda en las parroquias y el rural. Desde entonces opera de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas (excepto festivos), con el servicio prestado por las 32 licencias de taxi adheridas, aunque el Concello deja abierta la puerta a ampliar el número.

El Concello justificó el cambio para cubrir desplazamientos que no resuelven las líneas interurbanas, como citas médicas por la tarde o compras de sábado, y aseguró que no supone un sobrecoste porque el presupuesto ya contemplaba mejoras. César Mosquera indicó que ya se aprecia un aumento de uso y que por las tardes hay reservas, aunque todavía no hay datos consolidados.

