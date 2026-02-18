El almirante hermana a Poio y Baiona

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, celebró ayer la hermandad entre los municipios de Baiona y Poio para trabajar conjuntamente en la protección y divulgación de la Festa da Arribada y del Día de Colón. Un acuerdo que supondrá un impulso para el turismo y la cultura en las Rías Baixas. «En este acto sale muy reforzada la provincia de Pontevedra porque sirve para poner en valor estas dos fiestas, pero también la tradición marinera, la gastronomía y la belleza de estas dos villas. Además, en nuestra estrategia de turismo, este acuerdo permite avanzar en nuestra apuesta por la desestacionalización y descentralización», declaró el presidente después de la firma del convenio entre los alcaldes Jesús Vázquez Almuíña y Ángel Moldes, en el que la Diputación ejerció de «padrino».

En el salón de plenos del Pazo provincial, se reunieron el regidor de Baiona y diputado provincial, Jesús Vázquez Almuíña; y el alcalde de Poio, Ángel Moldes, acompañados por el presidente provincial Luis López e integrantes de las corporaciones municipales, responsables de los colectivos organizadores de estas dos fiestas y miembros de Turismo Rías Baixas. ambos regidores firmaron un acuerdo que tendrá una vigencia de cuatro años y los objetivos de realizar un intercambio cultural con presencia de los dos municipios en cada una de las fiestas y acciones divulgativas en centros educativos. «Es la forma de potenciar Baiona y Poio, dos concellos que tienen características especiales como su historia y su cultura, con un puerto deportivo o museos relacionados con la navegación», señaló el diputado y regidor de Baiona Vázquez Almuíña. «Ponemos en valor dos fiestas con mucho arraigo, pero también trasladamos la marca de la provincia y de turismo Rías Baixas, que son productos muy singulares y particulares como son la Festa da Arribada y el Día de Colón, de los que no muchos territorios pueden presumir», añadió el alcalde de Poio, Ángel Moldes

Después de agradecer la decisión de escoger el Pazo provincial para firmar este acuerdo, que hará de las Rías Baixas un territorio «más cohesionado, fuerte y unido», Luis López elogió la voluntad de colaboración de los dos regidores. «Representan a la perfección a vocación de este acto porque yendo unidos, llegamos más lejos y porque la línea más recta para alcanzar una meta es la de la colaboración», valoró el mandatario provincial sobre el trabajo de los equipos de gobierno de Baiona y Poio.

Noticias relacionadas

Esta hermandad entre «dos municipios que son emblema de las Rías Baixas» proyectará el carácter internacional de la provincia y del destino turístico. «Lanzamos un mensaje a todo el mundo de que uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad tuvo su epicentro en la provincia de Pontevedra» con la legada de la noticia del Descubrimiento a Baiona y la teoría del origen del almirante en Poio. El presidente concluyó que, «desde hoy, Poio y Baiona son dos municipios que desde el punto de vista geográfico pueden estar muy lejos, pero desde el punto de vista cultural, están muy próximos».