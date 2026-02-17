La Xunta duplica en este ejercicio el presupuesto destinado a Aixola

El Centro de Formación A Aixola, dependiente de la Consellería do Mar y gestionado por el Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), mantiene su programación formativa este año y consolida más de veinticinco años de experiencia en enseñanza especializada para el sector marítimo-pesquero de Galicia. Una trayectoria reconocida por sus cifras récord de participación y de inserción laboral, tal y como recoge el informe del que dio cuenta ayer el Consello da Xunta.

El proyecto académico de A Aixola combina capacitación técnica en áreas como redes de pesca, carpintería naval en madera, electricidad, hidráulica y mecánica naval, con el desarrollo de competencias transversales ligadas a la prevención de riesgos laborales, la igualdad y la sostenibilidad. Este planteamiento contribuye a dinamizar el tejido social y productivo del entorno gracias a una red de colaboraciones con otras administraciones y entidades: desde la selección de proyectos para el trabajo en taller hasta la captación de alumnado, la orientación de los cursos a las necesidades reales de las empresas y la realización de prácticas. Asimismo, el centro refuerza su dimensión social, favoreciendo la integración de colectivos en riesgo de exclusión y promoviendo la igualdad de género en oficios donde la presencia femenina sigue siendo menor. Con el objetivo de que en 2026 continúe siendo una propuesta integral de cualificación, empleabilidad y sostenibilidad al servicio del sector, la Xunta duplica este año la inversión destinada a su funcionamiento, con cerca de 418.000 euros.