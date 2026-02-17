Ven riesgo de fuga en un prófugo que se escondía en Marín

La Policía Nacional detenía hace un mes en Marín a un ciudadano colombiano que tenía en vigor una orden judicial internacional de búsqueda y detención dictada por un juzgado de México. El hombre, de 42 años, era buscado por la Interpol por un delito de tráfico de drogas. Desde entonces permanecía en la cárcel y en ella seguirá, después de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso de la víctima, que esgrimió que estaba arraigado en Marín. En cambio, el juez cree que hay riesgo de fuga.

Se dice en el auto que «pese a su alegado arraigo, ninguna de las consideraciones que expone en su recurso han sido objeto de prueba. El reclamado dijo ‘que vive en España desde hace 3 años. Que vive con su esposa. Que tiene una hija pero vive en Colombia. Que trabaja en la construcción en estos momentos pero trabaja en negro. Que estuvo 9 meses con contrato pero con la nueva Ley de Extranjería tuvo que renunciar’, que no representan un arraigo de entidad suficiente para considerar conjurado el alegado riesgo de fuga, constando solo un empadronamiento de fecha reciente, y una vida laboral que se extiende durante 9 meses y unos días. Todo ello permite concluir en la existencia de un elevado riesgo de fuga», concluye.