Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Susto en Isabel II al arder una estufa

Bomberos en la calle. | RAFA VÁZQUEZ

Bomberos en la calle. | RAFA VÁZQUEZ

Una vecina de la calle Isabel II se llevó ayer un buen susto al producirse un incendio en una estufa catalítica. Ocurrió sobre las tres de la tarde y aunque no causó daños excesivos, la mujer se asustó mucho y solicitó la presencia de los Bomberos. No hubo heridos, pero la ubicación del fuero, en pleno centro histórico sí generó alarma en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents