Susto en Isabel II al arder una estufa

Una vecina de la calle Isabel II se llevó ayer un buen susto al producirse un incendio en una estufa catalítica. Ocurrió sobre las tres de la tarde y aunque no causó daños excesivos, la mujer se asustó mucho y solicitó la presencia de los Bomberos. No hubo heridos, pero la ubicación del fuero, en pleno centro histórico sí generó alarma en la zona.