Un Sol para el restaurante «Marna» de A Ferrería
La Guía Repsol incluye a este local de la ciudad por vez primera entre sus recomendaciones
Pontevedra
Pontevedra cuenta desde ayer con un restaurante reconocido con un Sol Guía Repsol,, «Marna», ubicado en la plaza de A Ferrería. De este modo, Galicia cuenta con un total de 49 restaurantes galardonados: 34 con Un Sol, 12 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.
“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas», explicó María Ritter, directora de Guía Repsol.
