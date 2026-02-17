Un Sol para el restaurante «Marna» de A Ferrería

Pontevedra cuenta desde ayer con un restaurante reconocido con un Sol Guía Repsol,, «Marna», ubicado en la plaza de A Ferrería. De este modo, Galicia cuenta con un total de 49 restaurantes galardonados: 34 con Un Sol, 12 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas», explicó María Ritter, directora de Guía Repsol.