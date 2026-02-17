Santa Clara se suma a las sedes del programa Residencias Paraíso

La décima edición de las Residencias Paraíso incorporará al convento de Santa Clara como nuevo espacio de investigación artística. En un año de celebración para el Colectivo RPM, que cumple una década impulsando este plan de residencias para la danza y las artes vivas, la incorporación de este recinto monástico supone un hito en la estrategia de descentralización del programa.

El cenobio se une así a una lista de ubicaciones singulares que incluyen una celda en O Vello Cárcere de Lugo, la Igrexa da Madalena en Ribadavia o espacios industriales reconvertidos como A Fábrica en Oleiros .

La convocatoria para 2026, que permanece abierta desde ayer hasta el próximo 8 de marzo, busca proyectos que deseen habitar estos espacios. Según detalla la organización, la residencia en Santa Clara ofrecerá a los artistas «una sala del convento» como espacio de trabajo, permitiendo que la arquitectura histórica se impregne de los nuevos lenguajes del cuerpo y el movimiento. Por su parte, la presentación del trabajo en proceso (»work in progress») se realizará en el marco de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra .

La entrada del convento se produce en un contexto de crecimiento para Residencias Paraíso. Este año se seleccionarán hasta 10 proyectos (dos más que en la edición anterior); y cuenta con un importe total de 25.000 euros, asignando entre 1.500 y 3.000 euros por trabajo.