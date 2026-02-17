Rueda quiere «desmontar el bulo» de los altos precios en Sanxenxo con 25 pisos públicos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, firmaron este martes el convenio de cesión de una parcela municipal en Noalla para construir 25 viviendas públicas. Durante el acto, al que también acudió la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rueda puso en valor los «avances» que realiza su ejecutivo para conseguir su objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en la Comunidad en 2030.

Para el líder autonómico, «no hay tiempo que perder», por lo que la Xunta licita hoy en un mismo contrato tanto la redacción del proyecto como el de la dirección de la obra y su ejecución, por lo que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de abril. El objetivo es que puedan entregarse a las familias beneficiadas en 2028 como muy tarde.

Tras agradecer al regidor de Sanxenxo la cesión gratuita de la parcela, Alfonso Rueda destacó que serán viviendas públicas «de calidad» y, como novedad, este contrato incluirá la obligación del uso de técnicas industrializadas de construcción, primando el uso de la madera. Recordó que la Xunta apuesta por esta forma de construcción que permite agilizar tiempos. Así, el uso de estas técnicas supondrá el 25% de la puntuación, a lo que se suma un 5% si la obra emplea madera gallega.

Rueda aprovechó el acto para subrayar la apuesta de su gobierno en materia de vivienda pública frente a quien «no ha hecho ni la primera. Hay quien anda prometiendo por ahí miles de viviendas y no ha hecho ni la primera», insistió el presidente de la Xunta, que repitió que «no hay tiempo que perder» para cumplir con su compromiso de 6.000 nuevas viviendas en los próximos seis años, un esfuerzo para el que, según avanzó, «hay que poner recursos y presupuesto».

Con el de Sanxenxo, en donde se invertirán 7 millones, son ya dieciséis los municipios que han cedido suelo a la Xunta de Galicia para promover vivienda pública y Rueda agradeció «especialmente» esta última incorporación, en donde habrá «más alegrías».

Estas 25 primeras viviendas que la Xunta promoverá en Sanxenxo, que empezarán a construirse a finales de este año y se entregarán a sus beneficiarios, previsiblemente, a principios de 2028, servirán, según Rueda, para «desmontar un bulo». «No hay ayuntamientos en donde tengas que renunciar a comprar o alquilar viviendas», ha señalado el titular de la Xunta.

Ha indicado que en el caso de Sanxenxo «es cierto» que hay viviendas para gente de alto poder adquisitivo «pero también tiene que haberlas para la gente que tiene menos», que son las que «necesitan de verdad» que les ayuden las administraciones.

El dirigente autonómico añadió además que vivienda pública «no quiere decir vivienda de menor calidad» y a este respecto sostiene que, a la hora de contratar estos proyectos, el criterio económico «no es el más importante». La Xunta apuesta, según su presidente, por la calidad de la construcción y porque los plazos «no se eternicen», afirmando que prefiere «hacer alguna vivienda menos» en cada promoción pública «pero que las que se hagan sean de calidad».

La diferencia del precio de estas viviendas con las que se venden en el mercado libre «la pone la Xunta», subrayó Alfonso Rueda, por lo que «ni mucho menos» se construyen con materiales de peor calidad, que tengan un peor diseño o que vayan a durar menos.

Coincidiendo con esta visita, el PSOE de Sanxenxo pidió a la Xunta y al Concello que acudan a una subasta de viviendas en Noalla para disponer antes de esos pisos sociales. «En Noalla existe una oportunidad inmediata: está en marcha a subasta de un edificio con viviendas, garajes y trasteros por un valor aproximado de más de tres millones de euros. Sanxenxo no precisa más fotos ni más anuncios. Precisa vivienda social ya. Mañana (por hoy) se cierra una oportunidad real en Noalla y hoy nos vienen a vender promesas a años vista. Queremos hechos y llaves, no propaganda», señala el PSOE, que reitera que «mañana finaliza el plazo para pujar, y el PP (Xunta y Concello) anuncia un proyecto que tardará años. «Por culpa de los dos, es muy probable que lleguen tarde a la única vía que podía dar vivienda disponible en meses. Esto es propaganda: para la foto siempre llegan; para la vivienda social, no».