Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
Poio

Poio incorpora una nueva barredora a su limpieza viaria

Nueva barredora. | FDV

Nueva barredora. | FDV

R. P.

Poio

El Concello de Poio ha incorporado una nueva barredora de última generación destinada a reforzar la limpieza viaria en todo el municipio. Esta nueva adquisición se enmarca dentro del proceso de modernización de la flota por parte de la empresa concesionaria Valoriza, y así Poio ya suma dos máquinas barredoras activas, lo que permitirá ampliar frecuencias, reducir tiempos de intervención y actuar con mayor capacidad de respuesta, especialmente en un ayuntamiento de amplia extensión territorial.

La nueva máquina prestará servicio durante todo el año, de lunes a sábado, con especial atención a las zonas peatonales, plazas y espacios de mayor tránsito. Dispone de un sistema de barrido mecánico, soplador y sistema de baldeo mediante lanza de presión, además de un depósito de agua con una capacidad de 600 litros, lo que permite realizar intervenciones más completas y eficaces en un único desplazamiento.

