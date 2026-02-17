El pleno exige al gobierno de Pontevedra «obras inmediatas» frente a las inundaciones

Las inundaciones recurrentes en el entorno de las calles Fernando Olmedo y O Santo, que se repitieron ayer, volvieron al centro del debate municipal a raíz de una moción presentada por el Partido Popular para impulsar medidas que permitan atajar un problema que sufren decenas de vecinos. La iniciativa, que estaba respaldada por una enmienda del PSOE, salió adelante con 15 votos a favor (los de PP y PSOE) y 9 en contra del BNG.

El portavoz del PP, Rafa Domínguez, calificó el problema como «uno de los más graves» de los últimos años y cargó contra la «ausencia de inversión municipal» durante décadas. Defendió que el alcantarillado es una competencia municipal y reclamó obras inmediatas para paliar los efectos, además de estudiar apoyos económicos para las personas afectadas.

Domínguez elevó además el tono político al denunciar que los episodios se repiten año tras año sin una respuesta eficaz y al criticar la ausencia del alcalde en la zona durante los momentos más difíciles, incluso cuando se produjeron evacuaciones. «Lo más triste es que se haya normalizado que el alcalde se quede en su despacho» mientras los vecinos sufren las consecuencias, «esa falta de empatía es lo que ha llevado a este Concello a estar 26 años sin dar soluciones a los vecinos», afirmó.

Por su parte, el portavoz socialista, Iván Puentes, anunció el voto favorable de su grupo «por encima de todo» para lograr una solución definitiva, pero reprochó al PP el enfoque del relato y le recordó sus cambios de posición. Sostuvo que el eje de la solución pasa por las áreas de inundación controlada en Valdecorvos para reducir el impacto aguas abajo, y recordó que esa vía era la que defendía su grupo desde hace años, mientras que el PP llegó a desacreditarla públicamente en 2024.

Además, el PSOE incorporó a la moción una enmienda con medidas concretas de carácter paliativo: aprovechar obras en el entorno para revisar tramos del colector, detectar posibles obturaciones, reorganizar conducciones en el lecho del río y estudiar ampliaciones si fueran viables, con el objetivo de reducir daños mientras no llega la actuación estructural. Puentes añadió que existen dudas legales sobre indemnizaciones directas desde el Concello, pero apuntó a ayudas estatales vinculadas a la declaración de zona gravemente afectada por emergencias.

Pleno celebrado ayer en la Casa Consistorial. | RAFA VÁZQUEZ

El concelleiro nacionalista César Mosquera sostuvo que el problema no se reduce al alcantarillado, sino que implica dos ríos y condicionantes urbanísticos acumulados durante años. Defendió que el Concello «ya está trabajando con Augas de Galicia» y advirtió de que algunas propuestas del texto, como fijar una partida para indemnizaciones, pueden chocar con limitaciones jurídicas y con la cobertura de seguros. También aludió a la complejidad técnica de las soluciones hidráulicas y a que en la rúa do Santo existen actuaciones pendientes vinculadas a Adif y autorizaciones administrativas.

Tras el debate cruzado, la moción quedó aprobada con apoyo conjunto de PP y PSOE. Con ello, el gobierno municipal queda instado a reforzar medidas urgentes de mitigación, coordinarse con las actuaciones de la Xunta y avanzar hacia una solución definitiva que evite que las inundaciones sigan repitiéndose año tras año.

Compra del Gónviz

Entre otras cuestiones, el pleno aprobó la moción del PSOE para explorar la compra del cine Gónviz y destinarlo a un centro sociocultural municipal, pero el grupo socialista se quedó solo en el impulso de la iniciativa. La propuesta salió adelante con los votos a favor de sus cinco concelleiros por la abstención de los ediles del BNG y el PP.

El portavoz socialista, Iván Puentes, defendió que el Gónviz es la última sala vinculada al cine clásico que permanece en pie en la ciudad y que su pérdida supondría borrar un patrimonio cultural y emocional acumulado durante décadas. También hizo referencia a la existencia de una iniciativa privada para transformar el inmueble en una clínica médica, ante la que reclamó una respuesta municipal.

Puentes argumentó además que la operación serviría para cubrir una carencia «recurrente» en Pontevedra: la falta de espacios públicos de tamaño medio para actividades sociales y culturales, más allá del Teatro Principal. Su propuesta pasa por reconvertir el edificio en un espacio polivalente, con una sala principal para proyecciones o representaciones y zonas para formación, exposiciones y usos vecinales.

Desde el BNG, Alberto Oubiña justificó la abstención por las dudas urbanísticas y de seguridad. Señaló que el interior del edificio está vaciado desde hace años y que el local presenta limitaciones importantes de accesos y salidas de emergencia, por lo que, a su juicio, el Concello correría el riesgo de adquirir un inmueble sin garantías de que pueda adaptarse al uso cultural pretendido.

El PP también se abstuvo. Su portavoz, Rafa Domínguez, calificó la iniciativa de «ocurrencia» por plantearse sin datos clave sobre precio, viabilidad técnica y trámites necesarios, y sostuvo que antes de posicionarse haría falta un análisis más completo que concrete qué se puede hacer realmente con el inmueble.

En su réplica, el PSOE insistió en que la moción no supone «comprar cueste lo que cueste», sino abrir conversaciones y estudiar la operación. Con la aprobación, el gobierno municipal queda instado a iniciar contactos con la propiedad del cine Gónviz para valorar su adquisición y las condiciones en las que podría convertirse en un equipamiento cultural.

En cuanto al resto del orden del día, el Pleno aprobó por unanimidad el punto 2, que incluía la aprobación definitiva del estudio de detalle para reajustar alineaciones y fondos edificables de las parcelas C y D1, así como la ordenación de la zona verde y la red viaria de la UA-5, en el entorno de las calles Arzobispo Malvar y Fonte da Moureira.

También se dio luz verde al punto 3, relativo al requerimiento previo de anulación de la resolución autonómica del 25 de noviembre de 2025 que otorgaba autorizaciones administrativas al parque eólico Serra da Fracha, proyectado en los concellos de Ponte Caldelas y Pontevedra y promovido por Eólica Santa Teresa, S.L.U. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE y BNG (14) y la abstención del PP.

Noticias relacionadas

Por unanimidad se aprobó asimismo el punto 4, una proposición del PP para la recuperación del circuito popular de carreras de Pontevedra, que incorporaba una enmienda del PSOE. En la misma línea de acuerdos sin votos en contra, también recibió respaldo unánime la propuesta del Partido Popular para la creación del primer parque infantil cubierto en la ciudad.