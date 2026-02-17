Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una plaza de garaje, a 21.600 euros de media

Fotocasa cifra el precio medio de los garajes en Pontevedra capital en 21.600 euros, por detrás de Santiago de Compostela con 22.521 euros, pero por delante de Ourense con 21.588 euros, Vigo con 19.463 euros, A Coruña con 18.582 euros, Lugo con 14.453 euros y Ferrol con 12.680 euros.

