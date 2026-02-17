Sanxenxo
Las obras de Arra y Baltar, para primavera
La humanización del núcleo de Arra y la mejora paisajística y urbana del entorno del pabellón de deportes y el centro de día de Baltar, en Sanxenxo, dos actuaciones financiadas por el Plan + provincia de la Diputación valoradas en 480.000 euros, se han visto dificultadas por las continuas lluvias, «pero en ambos casos se cumplirá el objetivo de que estén listas esta primavera», según asegura el Concello.
Las dos mejoras, en la parroquia de Adina, tienen objetivos diferentes. En el caso de Arra se trata del embellecimiento del núcleo rural y el entorno de la capilla, que incluye nueva pavimentación, mejora de los muros, soterramiento de tendidos eléctricos y de telefonía e iluminación para resaltar la belleza que caracteriza a ese espacio. La mejora de Baltar, el pabellón y el centro de día, tiene como objetivo la armonización paisajística y urbana de la zona y la creación de espacios de ocio, con sendas, bancos, ajardinamiento, nueva iluminación y una pista de pump track.
- Triunfan Última Llamada y Solfamidas
- Historia en ruinas: la Granja de los Jesuitas
- Derrota del Pontevedra casi tres meses después
- Poio, Marín y Cuntis suspenden sus desfiles de Carnaval por la lluvia
- El sol indulta a la gran cita del Carnaval
- Grupos de O Grove mantienen a flote el Concurso de Murgas de Pontevedra
- Una plataforma de vecinos une a cientos de afectados por los baches de la N-640
- Los accidentes con animales se duplican en una década en Pontevedra: 82 al mes