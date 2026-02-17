Las obras de Arra y Baltar, para primavera

La humanización del núcleo de Arra y la mejora paisajística y urbana del entorno del pabellón de deportes y el centro de día de Baltar, en Sanxenxo, dos actuaciones financiadas por el Plan + provincia de la Diputación valoradas en 480.000 euros, se han visto dificultadas por las continuas lluvias, «pero en ambos casos se cumplirá el objetivo de que estén listas esta primavera», según asegura el Concello.

Las dos mejoras, en la parroquia de Adina, tienen objetivos diferentes. En el caso de Arra se trata del embellecimiento del núcleo rural y el entorno de la capilla, que incluye nueva pavimentación, mejora de los muros, soterramiento de tendidos eléctricos y de telefonía e iluminación para resaltar la belleza que caracteriza a ese espacio. La mejora de Baltar, el pabellón y el centro de día, tiene como objetivo la armonización paisajística y urbana de la zona y la creación de espacios de ocio, con sendas, bancos, ajardinamiento, nueva iluminación y una pista de pump track.