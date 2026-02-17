Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O campus local conmemora o Día de Rosalía de Castro

R. P.

Pontevedra

A Vicerreitoría do Pontevedra celebrará o luns 23 o acto conmemorativo do Día de Rosalía de Castro, que este ano contará cunha conferencia adicada á vixencia da obra da escritora máis universal das letras galegas. Co título «A vixencia do mundo poético rosaliano», será impartida por Francisco Rodríguez Sánchez, profesor de Lingua e Literatura, escritor e político.

Será ás 20.00 horas na Casa das Campás e a conferencia busca afondar na riqueza temática, estética e sociocultural da obra de Rosalía de Castro, así como analizar a súa influencia e presenza no pensamento e na creación literaria contemporánea.

