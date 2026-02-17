Primera semifinal del concurso
Las murgas llenan de música, humor, disfraces y crítica el Pazo da Cultura
Las murgas Naveiro, Val do Lérez, Tropa de Moncha A Caralla y Os Trapalleiros inauguraron ayer el tradicional Concurso de Murgas, que de nuevo convocó en el Pazo da Cultura a un público incondicional del buen humor, la crítica, los disfraces y la música. Tras esta primera noche, en la En la semifinal de hoy subirán al escenario Equipo Ja, Jana de Leria, Arrombados y Leña Verde. Las cinco mejores murgas se citarán el jueves, 19 de febrero, en la final que tendrá lugar entre las 19.00 y las 21.00 horas. Solo por participar cada murga recibe 250 euros. El primer premio sube a 1.200 euros para el primero, 1.050 para el segundo, 900 para el tercero, 750 para el cuarto y 400 para el quinto.
