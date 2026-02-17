Entre merengue y chubasqueros

La lluvia no frenó el festejo del Entroido en la comarca durante la jornada de ayer. En Marín, la Festa do Merengue, organizada por Amigos dos Rapaces y el Concello de Marín, se celebró como estaba previsto en A Lameiriña, con acompañamiento de Pousos da Area. Y si acaso, el agua le añadió un punto extra de caos divertido, pues no ayudó precisamente a que los jóvenes se mancharan menos, pero sí a que el suelo estuviera más resbaladizo.

Bandeja de merengues que se lanzaron ayer en Marín. | FDV

En un lunes en el que comenzó el velatorio del Enterro da Sardiña en el Concello, por la tarde se trasladó la fiesta infantil al Multiusos del Mercado, con animación de Dolevita, y se mantuvieron las Ludoxornadas en el Museo.

Músicos de Vilaboa tocando bajo chubasqueros. | FDV

También se mantuvo firme contra la lluvia el Entroido de Cobres, en Vilaboa, gracias a la decisión de la Asociación Cultural Cobres de adquirir chubasqueros transparentes para proteger los trajes de madamas y galanes sin ocultar la indumentaria tradicional, auténticas piezas de artesanía. A estos se sumó la ropa de agua aportada por los propios participantes, con el objetivo de salvaguardar las prendas y seguir adelante con el día tal y como estaba previsto.

La lluvia limitó el Luns Choqueiro. | FDV

Hoy, martes, llega el día grande a Vilaboa con la tradicional Corrida do Galo, presentada por Isi (TVG) y Marci Varela, antes de la Queima do Galo, seguida de la actuación de la Fanfarria Furruxa y el cierre con DJ Gabry. La jornada comenzará con una sesión vermú amenizada por el Dúo Los Dinámicos y comida bajo carpa, con pulpo, churrasco y otras propuestas.

Baile con los disfraces tradicionales de Vilaboa bajo chubasqueros. | FDV

El tradicional Luns Choqueiro de Sanxenxo quedó muy limitado por la lluvia, con la Asociación Abiñadoira al frente de la organización, que celebró un recortado el pasacalles. Para hoy está previsto el Entroido en Arra y mañana será el Enterro da Sardiña en Portonovo. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas de la marquesina de Portonovo y recorrerá las distintas calles hasta el recinto portuario donde será incinerada.

Asistentes a la fiesta de Sanxenxo. | FDV

La lluvia del domingo obligó a suspender varios desfiles de Entroido en la comarca, entre ellos, el de Poio, cuyo Concello confirmó ayer la nueva fecha, que será el 1 de marzo con salida a las 12.00 horas, igual que en Cuntis. En Marín, de momento, todavía no hay fecha para reprogramar el desfile, mientras que Cuntis, donde también se tuvo que suspender la cita, anunció la alternativa en la misma jornada, trasladándolo al 1 de marzo, con salida a las 11.00 horas desde el Pabellón Municipal. Donde sí se celebró el desfile a pesar del mal tiempo fue en Caldas, donde los vecinos disfrutaron de la jornada bajo paraguas y disfraces.