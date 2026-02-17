Cerdedo-Cotobade
Se mantiene el objetivo inicial de reabrir el jueves el CEIP de Tenorio
Los trabajos de limpieza tras el incendio incluyen el uso de ozono
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitó las instalaciones del CEIP de Tenorio para supervisar las labores de limpieza que realiza una empresa especializada después del incendio registrado hace unos días en el centro educativo que motivó la suspensión de las clases hasta el próximo jueves.
Según sus datos, la segunda planta se encuentra ya totalmente limpia, incluyendo azulejos, paredes de los baños, puertas, aulas, caderas, mesas y techos. Para garantizar la completa desinfección y eliminación de olores, se emplean productos de ozono. En la primera planta, los operarios retiran todo el falso techo y limpian las paredes y de las aulas. Además, el falso techo desde el acceso principal del colegio hasta las aulas de Infantil y los primeros cursos de Primaria será repuesto con nuevas plaquetas.
La Consellería de Educación contrató por el procedimiento de urgencia a la empresa Construcciones Ramírez para llevar a cabo el desescombro de la zona incendiada y su posterior reconstrucción, además de restaurar la instalación eléctrica. Se trata de la misma firma que ejecutó la reforma energética del centro en el año 2019, una actuación en la que la consellería invirtió 508.000 euros.
Cubela señaló que «se trabaja para que todo esté listo lo antes posible. Nuestro objetivo es que el jueves el alumnado pueda volver a las aulas con total normalidad y en las mejores condiciones».
