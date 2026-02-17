Luz verde para la mayor intervención arqueológica en el convento de Santa Clara de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra acaba de obtener la autorización de Patrimonio para realizar la intervención arqueológica en el convento de Santa Clara. La intervención, además de actuar en el recinto conventual, se extiende por petición de Patrimonio al "bosque" de la huerta del recinto y, de este modo, se convierte en la “actuación arqueológica más importante de Galicia en los últimos 15 años”, tal y como subrayó el vicepresidente, Rafa Domínguz.

Con el objetivo de cumplir estos nuevos requisitos, en el próximo pleno se aprobará una modificación de crédito para incrementar la dotación económica del proyecto hasta los 10 millones de euros, inyectando "3,5 más para avanzar en la obra protegiendo el patrimonio histórico y, así, garantizar la viabilidad de Santa Clara”. Hasta ahora hay reservados 6,5.

“Hoy es un día muy importante para Santa Clara porque tenemos el visto bueno de Patrimonio para poder avanzar en la protección de nuestro legado cultural y porque reforzamos las reservas económicas para adaptarnos a las necesidades técnicas del proyecto”, subrayó el vicepresidente, que recordó que a estos 10 millones aportados por la Diputación, tras la modificación de crédito del próximo pleno, hay que añadir los 6 millones comprometidos ya por la Xunta de Galicia. “Tenemos la hoja de ruta definida, tenemos las directrices de Patrimonio y, con estos recursos que ascienden a 16 millones y esta intervención arqueológica, las obras de Santa Clara serán ya mucho más visibles”, aseguró Domínguez.

“La voluntad de este gobierno provincial es avanzar y dar pasos firmes, mientras otros ponen trabas, con seguridad jurídica y respeto al patrimonio de todos”, remarcó Domínguez. En este campo, subrayó el trabajo que realizan diferentes servicios de la Diputación para que Santa Clara sea una realidad: desde arquitectura, hasta los servicios jurídicos, contratación, arqueología o el Museo de Pontevedra.

"El proyecto de Santa Clara está muy vivo, no estuvimos parados”, reivindicó el vicepresidente, que recordó que en estos más de dos años de gobierno, además de conseguir la autorización de Patrimonio y reforzar la inversión hasta los 10 millons, se hareformado el proyecto para evitar construir un depósito de restos arqueológicos en los jardines; se iniciaron los trámites para hacer un nuevo depósito en el polígono de Barro; se licitó la redacción del proyecto y de la dirección de obra por valor de 1,7 millones; se realizaron las catas arqueológicas; se identificaron pinturas antiguas como no hay otras en Galicia; se compraron los bienes de Santa Clara; y se ha realizado el proyecto de conservación y restauración que está ya adjudicado y el proyecto arqueológico que acaba de autorizar Patrimonio.