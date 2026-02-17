Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lourizán, en Pontevedra, vuelve a inundarse durante la madrugada

Los vecinos de la Rúa do Santo, desesperados, ya han perdido la cuenta de los anegamientos de este año

Rúa do Santo, inundada en la mañana de este martes

Rúa do Santo, inundada en la mañana de este martes / Gustavo Santos

Nicolás Davila

Pontevedra

Por enésima vez en lo que va de año los afectados se ven aislados por el agua

