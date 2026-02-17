Diseñan una planta de aglomerado asfáltico en el polígono de A Reigosa

La empresa pontevedresa de construcción EC Casas, titular de una parcela bajo el régimen de derecho de superficie en el polígono industrial de A Reigosa, en el municipio de Ponte Caldelas, ha iniciado la tramitación ambiental de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico en esa ubicación, en un solar de 4.500 metros cuadrados.

La Consellería de Medio Ambiente ya ha expuesto al público la documentación, que detalla que «en la parcela se instalará una planta de producción de aglomerado asfáltico con la mezcla de varios componentes (áridos, filler de recuperación, filler de aporte y asfalto) para obtener mezclas bituminosas en caliente (aglomerados asfálticos). La mezcla bituminosa resultante irá destinada a productos útiles para infraestructuras e industrias de la construcción».

Añade que «el proceso industrial de fabricación de mezclas bituminosas es un proceso exclusivamente físico, donde no se producen ni transformaciones ni procesos químicos», mediante «la mezcla de áridos en cantidades y tamaños determinados, con betunes de una clase definida».

Señala también que «la capacidad de producción nominal de la instalación es de 160 t/h, pudiendo elevarse hasta las 180 t/h de capacidad de producción máxima. Para la estimación del ciclo productivo se parte de las horas laborales fijadas en el convenio de la construcción de la provincia de Pontevedra, 1.736 horas/año. Se estima una eficacia de la planta del 60%, por lo que se podría alcanzar una producción máxima de hasta 166.656 t/año».

En cuanto a las producciones esperadas de la futura planta, «teniendo en cuenta que la producción irá asociada en función de las obras que se obtengan, se estima que ronde las 74.648 t/año».