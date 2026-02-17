Denuncian la sobrecarga de las enfermeras que atienden a dependientes

El sindicato de enfermería Satse denuncia que las enfermeras de las residencias de atención a personas dependientes (CRAPD) de Pontevedra y Vigo afrontan una situación de «sobrecarga asistencial» y demanda que se refuerce el número de enfermeras.

El personal que trabaja en esos centros de dependientes refiere, según explica Satse en un comunicado, «una situación de desesperación y agotamiento extremo provocada por una carga de trabajo cada vez mayor».

Así, apuntan que el perfil de los usuarios que ingresan «es progresivamente más dependiente y requiere más cuidados, sin que ello haya venido acompañado de un aumento de la dotación de profesionales de enfermería».

Denuncian que se está llegando a una «situación insostenible» a los trabajadores y que pone «en riesgo la seguridad de residentes y profesionales».

El sindicato asegura que la falta de refuerzo está teniendo consecuencias directas como que «las enfermeras no quieren trabajar en estos centros y muchas de las profesionales que acuden a cubrir bajas deciden no volver debido al elevado nivel de estrés y agobio que supone desempeñar su labor en estas condiciones».

Satse advierte de que la sobrecarga asistencial «impide ofrecer una atención adecuada a los residentes» y eso está detrás de un «aumento de las agresiones verbales al personal, llegando incluso a producirse agresiones físicas puntuales» por parte de residentes o familiares.

Noticias relacionadas

El personal ha llegado a solicitar que se «limite el acceso de familiares extremadamente agresivos» y dar prioridad así a la seguridad laboral. Sin embargo, afirma el sindicato, la respuesta de la dirección ha sido «claramente insuficiente» y prima «sistemáticamente» el interés del familiar por encima de la protección del personal.