Cuatro años del naufragio
El Defensor del Pueblo recordará en Marín a las víctimas del ‘Pitanxo’
Las familias celebrarán el próximo sábado un homenaje a los 21 fallecidos y habrá una misa que oficiará el arzobispo de Santiago
N. D.
Marín
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo en España, estará el próximo sábado en Marín para acompañar a las familias en el acto de conmemoración del cuarto aniversario del naufragio del pesquero ‘Villa de Pitanxo’. Así lo confirmaron ayer los familiares de los 21 fallecidos en aquella tragedia ocurrida el 15 de febrero de 2022.
Será el día 21 , ante el monumento erigido en el Paseo Marítimo, alas 17.00 horas y una misa posterior en el Nuevo Templo que oficiará el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. Este acto llega apenas unos días después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propusiera juzgar a dos directivos de la empresa armadora y al capitán del barco.
