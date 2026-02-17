Las cuatro caras de la música bajo el sello universitario

Aquel que pensó que las aulas de una universidad solo están para aprender conocimientos sobre ciencias puras, ciencias sociales, humanidades o artes, está completamente equivocado. El baile y la música están muy presentes en el Campus de Pontevedra, lugar al que ochenta alumnos acuden con la idea de aprender de música tradicional gallega a través de sus instrumentos instruirse en ritmos tradicionales de diferentes lugares del país como muiñeiras o jotas, el coro polifónico del campus, conformado por un aproximado de veinticinco integrantes, y el grupo de teatro, con catorce personas en sus filas.

La sección de música. | FDV

Con las 40 plazas ya completas, el aula permanente de música tradicional arrancó esta semana la programación del segundo cuatrimestre, enfocada en un trabajo más específico por secciones. Su responsable, Suso Vaamonde, explica que «estamos en un proceso de darle prioridad a profundizar y mejorar un poco cada sección». Con esa idea, las sesiones semanales se organizan en distintos bloques dedicados a gaitas; panderetas y panderos; tambores; bombos y requintas; y zanfonas y acordeones.

Vaamonde subraya que este año se incorporaron nuevos integrantes que ya contaban con experiencia, algo que permitió «darle otro impulso al aula, más de perfeccionamiento», al no tener que empezar desde cero. En las próximas semanas, además, prevé sumar un bloque de ensayos conjuntos al trabajo por secciones.

Como continuidad de esta iniciativa, en 2023 se creó el grupo de música tradicional del campus, abierto tanto al alumnado del aula como a personas externas con formación musical. Actualmente lo integran ocho miembros, que trabajan en la construcción de un «repertorio versátil» pensado para dos formatos: por un lado, «conciertos más de corte didáctico, en los que explicarle a la gente la historia de la música tradicional en Galicia», y por otro, un repertorio «al uso», señala su responsable, Marina Fernández.

Pese a los cambios que ha habido en parte de la formación a lo largo de estos años, subraya que «se está notando mucho la evolución» del grupo, sobre todo porque «la mayoría no estaba acostumbrada a tocar como solistas». Según Fernández, esa progresión está haciendo que el proyecto, que el pasado diciembre compartió escenario con Carlos Núñez, vaya «evolucionando hacia cosas cada vez más complejas, siempre dentro del lenguaje de la música tradicional».

Combinando gaitas, percusión, zanfona y acordeón, el grupo de música tradicional del campus prepara un espectáculo que compartirá con el grupo de baile tradicional creado el curso pasado. Esta formación está dirigida por Montse Rivera, maestra de canto, baile y pandereta, y participa, junto con el grupo y el aula de música, en el Concierto de Primavera del campus, previsto para marzo. «Está funcionando muy bien», asegura Rivera sobre una agrupación de once personas cuyo trabajo es «completamente distinto» al del taller, ya que «lo que hacemos es montar bailes para actuaciones».

El grupo de baile se nutre en buena medida del taller Cómo bailar nun serán, que vuelve a ofrecer cuarenta plazas. La actividad permite iniciarse o ampliar conocimientos sobre ritmos clave de la tradición gallega y, en colaboración con el Concello, se desarrolla en el Pabellón de los Deportes. Las sesiones se organizan por niveles: «la primera hora empiezan los nuevos y después se van sumando, según sus necesidades de aprendizaje, los distintos alumnos cada media hora», explica Rivera. A estas propuestas se suma el coro del campus, dirigido por la musicóloga María Luisa Sánchez e integrado este curso por 26 personas, que recientemente ofreció un concierto en el Museo de Pontevedra.

La matrícula del segundo cuatrimestre permanece abierta con plazos diferenciados; si quedaran vacantes, se ofrecerían al público general entre el 20 y el 24 de febrero.