La Corrida do Galo corona el Entroido de Cobres
Juegos populares, concursos de disfraces, bailes y verbena pusieron el colofón a cuatro intensos días de fiesta y convivencia en Vilaboa a pesar de las adversidades meteorológicas
C. P. C.
La carpa de Riomaior se convirtió este martes en el epicentro de un Entroido de Cobres que, tras cuatro intensas jornadas de celebración y convivencia, afrontó su colofón con tanta energía como determinación frente al mal tiempo. La jornada arrancó con una sesión vermú en la que el Dúo Los Dinámicos animó el ambiente en el inicio de una auténtica romería que, tras la comida en los puestos de la propia carpa, dio paso, a las 16.30 horas, a los tradicionales juegos populares: «o galo no río», «o galo na vara» y otras pruebas en las que los participantes tuvieron que demostrar equilibrio y valentía para evitar una caída al cauce del río Maior. Desirée González volvió a hacerse con el «galo no río» por tercer año consecutivo.
Esta primera parte lúdica culminó con la esperada Corrida do Galo, protagonizada por un gallo sintético que, como manda la tradición, acabó quemado al final de la tarde. Las personas ganadoras de cada categoría recibieron un premio.
La tarde estuvo dinamizada por Isi, conocido presentador de la TVG, y Marci Varela que animaron al público a participar en unas actividades con una tradición tan antigua como el propio Entroido de Cobres. No faltó tampoco la referencia al papel histórico de las madamas, que durante siglos asumieron la responsabilidad del sacrificio del galo, un recordatorio del peso simbólico de las mujeres en esta celebración.
El jurado evaluó los disfraces y escogió los premiados en las categorías infantil, individual y de grupo. Estos galardones se entregaron junto con los del Concurso del Decoración de Lazos para el Galo –que ganaron Saúl, Erea, Mayra Gil, Manu, Xoel y Cloe Poceiro, del CEP Riomaior, y Leire y Victoria, del colegio Toural–, el sorteo de los lotes cedidos por Aceites Abril y los premios de las personas vencedoras en los diferentes juegos.
La danza también tuvo su momento de protagonismo. Madamas e Galáns ofrecieron tres actuaciones a lo largo de la tarde, a las que se sumaron dos intervenciones del grupo de Veteranas con su Danza das Espadas. Estos números sirvieron de antesala a la quema del Galo y a la lectura de su testamento.
Fue Isi quien ejerció de maestro de ceremonias y de predicador en una tarde que puso el punto final a un Carnaval que, a pesar del viento y la lluvia, mantuvo viva su esencia gracias al esfuerzo de la Asociación Cultural Cobres y de toda la familia del Entroido de Cobres.
Marín entierra a la Sardiña pero Sanxenxo lo aplaza
Marín despide este miércoles, 18 de febrero, el Entroido con el Enterro da Sardiña, una cita que arranca a las 18.00 horas en la Alameda con el velatorio y reparto de vino y pan de millo, antes del cortejo fúnebre previsto para las 20.00 horas. La comitiva saldrá de la Alameda y recorrerá Jaime Janer, Busto de Abaixo, Doutor Touriño y Sol hasta la Praza do Reloxo, donde se celebrará el pregón; después retomará la marcha por Real y Almuíña, pasará por la Praza de España y culminará con la tradicional despedida al mar.
Por su parte, Sanxenxo aplaza el Enterro da Sardiña, previsto también para este miércoles, debido a las previsiones meteorológicas, y lo traslada al 28 de febrero, a la espera de mejores condiciones para mantener con normalidad el recorrido y los actos del programa de Entroido. El desfile que, de momento, se mantiene es el Enterro do Mexillón en Combarro, con salida a las 20.00 horas desde el peirao da Canteira hasta la Praza da Chousa.
