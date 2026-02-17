La conexión juvenil de la comarca con Iguazú

Los concellos de Campo Lameiro, Moraña y Portas pondrán en marcha un hermanamiento juvenil a través de un intercambio internacional que se desarrollará del 20 al 29 de marzo en el entorno del Parque Nacional de Iguazú, con actividades programadas en Argentina, Brasil y Paraguay. La iniciativa, titulada «Hermandad entre culturas», está dirigida a jóvenes de entre dieciocho y treinta años empadronados en cualquiera de los tres municipios y tiene como objetivo promover la convivencia, el aprendizaje intercultural y el conocimiento directo de otras realidades sociales, lingüísticas y económicas.

El programa nace de la coordinación entre los tres consistorios, que coinciden en señalar la importancia de abrir espacios de participación para la juventud en proyectos con dimensión internacional. El intercambio se concibe como una experiencia formativa y de representación municipal, centrada en valores como la ciudadanía activa, la solidaridad y la tolerancia, a través del contacto con contextos culturales distintos y con un territorio caracterizado por la convivencia entre comunidades y administraciones de tres países.

El núcleo de la actividad se situará en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, Argentina, donde se desarrollará buena parte de la agenda prevista. Desde ese punto se articularán desplazamientos y acciones en Brasil y Paraguay, con un planteamiento de carácter transfronterizo que pretende reforzar la dimensión intercultural del proyecto. La organización prevé un calendario que combinará actividades culturales, institucionales y de convivencia con propuestas orientadas a facilitar el conocimiento de la zona y de su contexto social.

Noticias relacionadas

Entre los contenidos destacados figura la visita al Parque Nacional de Iguazú y a las Cataratas del Iguazú, tanto por la vertiente argentina como por la brasileña, además de otras experiencias vinculadas a la comprensión del entorno natural y de su relación con la actividad humana. La estancia permitirá a los participantes aproximarse a una de las áreas naturales sudamericanas más emblemáticas y observar de primera mano cómo se articula la vida cotidiana en un espacio donde confluyen tres países.