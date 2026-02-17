Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno

Todos los paseos fluviales de la ciudad se cerraron ayer ante la crecida de los ríos y la constante lluvia de la jornada. Así, el Concello clausuró ayer el acceso al bombeo de Monte Porreiro, la zona de Os Gafos en Ponte Boleira, la senda del Lérez, en especial desde Tafisa hacia aguas arriba, el espacio del eucaliptal de la Illa das Esculturas y la Xunqueira de Alba. Lo hizo en uno de los días con más lluvia de todo el invierno, ya que se recogieron por encima de los 50 litros por metro cuadrado, al nivel de lo acumulado el 26 de enero. De hecho, en febrero ha llovido hasta ahora todos los días y se acumulan más de 350 litros, a una media de 22 por jornada. En Cerdedo-Cotobade se superaron los 80 y hubo más de 70 en lo alto del Castrove, en Poio.

Buena parte de esos senderos ya estaban cerrados con anterioridad, ya que a principios de febrero se decretó el cierre de los principales parques urbanos y espacios naturales de la ciudad. Los primeros se reabrieron poco después, pero la senda de Os Gafos, por ejemplo, siguió vallada.

Los ríos presentan un caudal muy elevado, por lo que sigue activado el plan Inungal, con un nivel naranja de riesgo elevado de desbordamiento en el Baixo Umia (Ribadumia), Gallo-Umia (Cuntis), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar) y Lagares-Cabral (Vigo) en la provincia de Pontevedra. Debido a esta situación, el 112 Galicia atendió de madrugada llamadas de emergencia por inundaciones desde Lourizán.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta en su predicción semanal que las lluvias continuarán el martes en Galicia y el miércoles se podrían intensificar. El jueves llegará una nueva masa de aire frío y húmedo, que volverá a afectar especialmente a la comunidad, si bien a partir del viernes y durante el fin de semana predominarían los cielos mayoritariamente despejados.

Para hoy martes se mantendrán las precipitaciones, por lo que la ciudad sumará un mes completo sin dejar de utilizar el paraguas. Fue el 18 de enero la última vez que el contador de Meteogalicia en Campolongo figura con un cero en la casilla de lluvias. Desde entonces se han recogido ya cerca de 570 litros en 29 jornadas, casi veinte litros por jornada de media.