Axudas provinciais á promoción do galego
A Deputación pon en marcha a liña de axudas dirixida a entidades culturais sen fins de lucro para a dinamización da lingua, dotada con 150.000 euros. O obxectivo é potenciar o uso do galego no ámbito socioeconómico e en todos os sectores. As entidades teñen un prazo dun mes, a partir de hoxe, para presentar as súas solicitudes.
