Premios +Aqua de la Diputación de Pontevedra al «esfuerzo por un acceso universal»

La Diputación reconoció este lunes el «esfuerzo» de las comunidades de usuarios de agua para «hacer un consumo responsable del agua, mejorar la calidad de vida de los vecinos del rural de la provincia y afrontar el reto demográfico» con la entrega de los primeros premios +Aqua, que distinguen los doce mejores proyectos de estas comunidades repartidos en cuatro categorías.

«Desde la Diputación estamos destinando más recursos que nunca, para impulsar más proyectos que nunca y para facilitar como nunca había hecho esta Administración vuestra labor. Estos premios, no son un premio. Son un ejercicio de responsabilidad institucional con todos esos colectivos que ponen su tiempo, sus ideas y sus recursos a disposición de la provincia», afirmó el presidente de la Diputación, Luis López, después de entregar unos galardones que repartieron un total de 12.000 euros.

En el salón de plenos del Pazo provincial se dieron cita representantes de comunidades de usuarios agua de toda la provincia, en un acto que comenzó con la bienvenida a los invitados por parte del diputado Javier Tourís. «Hay que premiar y ayudar el trabajo bien hecho», declaró el responsable de Acción Comunitaria para poner en valor el trabajo de casi un millar de colectivos atendidos y los cerca de 11 millones de euros movilizados a través del servicio de Acción Comunitaria de la Diputación.

La primera edición de los premios +Aqua de la Diputación distinguió doce proyectos pertenecientes a nueve entidades de distintas comarcas de la provincia, entre las que destacó la Comunidad de Usuarios de Estás, en Tomiño, distinguida en las cuatro categorías. Llevó el primer premio en las categorías de ‘Mellor traída veciñal para o consumo humano’, en la que también fueron reconocidas con el segundo premio la de Santa Marina de Silla (Arbo) y, con el tercero, la de Calvos (Fornelos)

Repitieron triunfo en la categoría de ‘Maior impacto social’, en la que el segundo puesto fue para Couso (A Estrada) y el tercero, para Parada y Rocha (Ponteareas). En la categoría de ‘Iniciativas innovadoras na xestión comunitaria’, el primer premio fue para la comunidad de Tortoreos y Liñares (As Neves, el segundo para Barrios de Abelle, Carrertera y Sentín (Vilagarcía de Arousa) y el tercero, para Estás (Tomiño).

Finalmente, en el apartado de ‘Boas prácticas na calidade sanitaria’ el primer premio lo llevó la comunidad de usuarios de agua de A Igrexa (Caldas de Reis), seguida de Estás (Tomiño) y Parada (Creciente). En total, este primer certamen +Aqua recibió un total de 37 solicitudes. Un acto en el que los premiados agradecieron el apoyo de la Diputación y la importancia de este tipo de ayudas para garantizar un acceso de calidad y sostenible el agua en lugares del rural.

Noticias relacionadas

«Los 12.000 euros repartidos con estos galardones no son más que una manera de expresar nuestro reconocimiento y apoyar vuestra labor», remarcó López, después de citar y poner en valor la labor de cada uno de los colectivos reconocidos por «su esfuerzo por un acceso universal y sostenible» a este recurso que, pese a lo que estamos viviendo estas semanas, siempre es escaso».