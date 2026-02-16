Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ninis vs. sisisSindro de AngelmanEspanyol-CeltaMapa extranjerosA miña gran cidadeEstela
instagramlinkedin

Igualdad

El PP pide una casa de acogida para mujeres maltratadas

El PP exige el cumplimiento inmediato del acuerdo plenario para la creación de una casa de acogida a víctimas de violencia de género, aprobada por unanimidad y que sigue sin materializarse. Critica la «callada por respuesta» ante las solicitudes para este refugio a mujeres.

TEMAS

Tracking Pixel Contents