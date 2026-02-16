Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoras en la seguridad vial en A Ermida, en Cerponzóns

Un momento de la visita de la edil de Rural, María José Abilleira. | FDV

R. P.

Pontevedra

La responsable de la Concellería de Rural, María José Abilleira, realizó una visita de inspección a la mejora en el núcleo de A Ermida, en Cerponzóns. La intervención, que se centra en la pavimentación y el refuerzo de la seguridad vial en los accesos a la zona, cuenta con un presupuesto de ejecución que supera los 128.000 euros.

La concejala confirmó a mayores avances en el proceso de licitación para la ampliación de la red de saneamiento en el lugar de A Meán. Esta actuación tiene como objetivo dotar de servicio de alcantarillado a las viviendas aisladas de dicho entorno, dando cumplimiento a la planificación de servicios básicos para las zonas rurales del municipio.

