Rural
Mejoras en la seguridad vial en A Ermida, en Cerponzóns
Pontevedra
La responsable de la Concellería de Rural, María José Abilleira, realizó una visita de inspección a la mejora en el núcleo de A Ermida, en Cerponzóns. La intervención, que se centra en la pavimentación y el refuerzo de la seguridad vial en los accesos a la zona, cuenta con un presupuesto de ejecución que supera los 128.000 euros.
La concejala confirmó a mayores avances en el proceso de licitación para la ampliación de la red de saneamiento en el lugar de A Meán. Esta actuación tiene como objetivo dotar de servicio de alcantarillado a las viviendas aisladas de dicho entorno, dando cumplimiento a la planificación de servicios básicos para las zonas rurales del municipio.
