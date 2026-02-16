Incertidumbre en el inicio de la huelga médica en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés: «Solo dicen que nos llamarán»

La sanidad amaneció con una nueva convocatoria de movilizaciones. El Sindicato Médico de Galicia (Simega), entre otros, iniciaron este lunes una huelga indefinida intermitente que busca reivindicar un estatuto propio para los facultativos, al considerar insuficiente el marco normativo nacional. En Pontevedra, la primera jornada se ha vivido con dualidad: fluidez y «trato impecable» en procesos oncológicos o postoperatorios, frente a la desinformación de los pacientes con citas menos urgentes, que han visto sus consultas anuladas sin fecha de reprogramación.

El 20,17% de los facultativos de los Hospitales Montecelo y Provincial y el 15,58% en el de O Salnés acudieron a la huelga durante la mañana, según datos del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que baja el porcentaje hasta el 5,8 durante esta tarde. Por su parte, el sindicato O´Mega, uno de los convocantes en Galicia, eleva esta participación a un 85%.

En Atención Primaria, el Sergas cifra en 6,28 el porcentaje de facultativos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que acudió a la huelga durante la mañana y en 8,89 en el turno de tarde.

Por lo que respecta a los usuarios, el impacto del paro se ha sentido de forma desigual. Mientras que los servicios mínimos y la atención a patologías graves parecen estar blindados, los servicios de consultas externas han sufrido el golpe. Varios pacientes lamentaron que sus citas fueron canceladas al llegar al centro sanitario. Lo que más preocupación ha causado no es la anulación per se, sino la falta de concreción sobre una nueva consulta: «Simplemente nos dijeron que nos llamarían», relatan afectados que se encuentran ahora en un limbo administrativo, sin una nueva fecha para ser atendidos.

Sin embargo, dentro del Hospital Provincial y los centros de salud, la actividad para pacientes críticos o con pruebas diagnósticas ya programadas se ha mantenido con notable normalidad. Una paciente de Oncología confirmaba a la salida del Hospital Provincial que su tratamiento no sufrió alteraciones: «Tenía cita para quimioterapia y me la dieron sin problema, a mi hora».

Muy al contrario, otra paciente lamenta que «tenía cita para las 10,30 horas y cuando llegué me dijeron que el médico no estaba». No la avisaron ni tampoco la emplazaron para otra jornada sino que «lo único que me dijeron es que me llamarían», una incertidumbre que critican especialmente aquellos que se desplazan desde otros concellos o trabajadores y autónomos que han de dejar sus puestos durante la mañana para acudir a la cita médica.

Especialmente, los afectados critican «lo que se está haciendo con la sanidad en Galicia, es una vergüenza», afirma una vecina de Pontevedra que acompaña a su marido, al que anularon su consulta en el Hospital Provincial.

No obstante, quienes han logrado acceder a la consulta, han recibido una atención ágil. Es el caso de Antonio, que acudió para rectificar un error administrativo en el seguimiento de un postoperatorio por desprendimiento de retina.

«El viernes nos dieron cita para el 20 de marzo, un error porque la revisión debía ser inmediata», explica Antonio. Al acudir en la mañana al Hospital Provincial para subsanarlo, la respuesta fue rápida a pesar de la jornada de huelga. «Nos resolvieron con total facilidad y amabilidad. Por parte de médicos y enfermeras, perfecto, una maravilla», asegura, antes de sentenciar su defensa del sistema: «Hay que defender los servicios públicos».

En la misma línea se pronuncia Mari Carmen, paciente de Pontevedra que acudió a realizarse una prueba diagnóstica. «Estuve en mi sitio, me hicieron la prueba y perfectamente», comenta. Otro usuario, que acudió sin cita previa para una analítica urgente, se mostró sorprendido por la velocidad: «Llegué, me llamaron y me atendieron superrápido. Ni me dio tiempo a mirar si había mucha gente».

El origen del conflicto reside en la exigencia de un reconocimiento específico para la profesión médica, alegando que el actual estatuto marco aprobado por el Gobierno ignora la responsabilidad clínica y la formación continua que se exige al colectivo.

Los sindicatos han diseñado un calendario de «huelga intermitente» para mantener la presión en el tiempo sin colapsar el sistema de golpe. Tras esta primera semana de paros (desde hoy hasta el próximo día 20), las movilizaciones se detendrán para retomarse en semanas alternas durante la primavera. Hay previsiones de nuevos paros del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril y del 18 al 22 de mayo, finalizando la primera etapa del 15 al 19 de junio.

Simega insiste en que la medida es una defensa «de la dignidad profesional y de la calidad del sistema sanitario» y advierte que la falta de reconocimiento actual condena a la ciudadanía a perder calidad asistencial.