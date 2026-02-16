Un incendio causa daños en un edificio de Poio

Un edificio de la avenida da Seara, en Poio, ha registrado diversos daños a consecuencia de un incendio registrado poco después de las 6.30 horas de la madrugada de este lunes. El inmueble, de bajo y dos plantas ubicado al pie de la carretera PO-308, muy cerca de la rotonda de O Remo, tuvo que ser desalojado por el humo, pero no se registraron daños personales.

Las llamas afectaron especialmente a una habitación de una de las viviendas, pero el humo se extendió por todo el edificio. Fue uno de los inquilinos el que dio la voz de alarma a los servicios de emergencias.

Noticias relacionadas

Acudieron efectivos de los Bombeiros do Salnés con base en Ribadumia y del parque municipal de Pontevedra a petición del Consorcio Provincial y del 112, como apoyo, según ha explicado el Concello de Pontevedra.