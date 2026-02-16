Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio causa daños en un edificio de Poio

El inmueble, de bajo y dos plantas en la avenida da Seara, fue desalojado pero no hay daños personales

Una imagen de archivo de un incendio en Poio

N. D.

Pontevedra

Un edificio de la avenida da Seara, en Poio, ha registrado diversos daños a consecuencia de un incendio registrado poco después de las 6.30 horas de la madrugada de este lunes. El inmueble, de bajo y dos plantas ubicado al pie de la carretera PO-308, muy cerca de la rotonda de O Remo, tuvo que ser desalojado por el humo, pero no se registraron daños personales.

Las llamas afectaron especialmente a una habitación de una de las viviendas, pero el humo se extendió por todo el edificio. Fue uno de los inquilinos el que dio la voz de alarma a los servicios de emergencias.

Acudieron efectivos de los Bombeiros do Salnés con base en Ribadumia y del parque municipal de Pontevedra a petición del Consorcio Provincial y del 112, como apoyo, según ha explicado el Concello de Pontevedra.

