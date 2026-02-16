Grupos de O Grove mantienen a flote el Concurso de Murgas de Pontevedra

El Concurso de Murgas de Pontevedra arranca hoy lunes con alegría prestada desde el otro lado de la ría, ya que cinco de los ocho participantes llegan desde O Grove; una mayoría que ayuda a que la cita no pierda fuelle en un momento en el que parece que el relevo generacional no consigue consolidarse. Y es que hubo un tiempo en el que la Boa Vila podía presumir de seis o siete grupos en el concurso. Ahora los representantes son Naveiro «Aberto en Canal», Val do Lérez «Hoxe aquí, mañán alá» y Equipo Ja. El resto del cartel es meco, con Tropa de Moncha A Caralla, Os Trapalleiros, Jana de Leria, Arrombados y Leña Verde.

Mientras en la plaza de la Peregrina tendrá lugar la presentación del Loro Ravachol a las 19.30 horas, con actuación de Os da Terra, en el Pazo da Cultura arrancará a las 21.00 horas la primera semifinal, que enfrentará a Naveiro, Val do Lérez, Tropa de Moncha A Caralla y Os Trapalleiros. En la semifinal del miércoles 18 será el turno de Equipo Ja, Jana de Leria, Arrombados y Leña Verde. Las cinco mejores murgas se citarán el jueves, 19 de febrero, en la final que tendrá lugar entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Y en esto de afinar, el bolsillo también cuenta. Solo por participar cada grupo se lleva 250 euros. A partir de ahí, el premio grande sube a 1.200 euros para el primero, 1.050 para el segundo, 900 para el tercero, 750 para el cuarto y 400 para el quinto. Y aunque nadie sale a cantar pensando en quedar por abajo, la tabla también guarda recompensa para el séptimo con 300 euros y el octavo con 200. Tener premio asegurado es un buen aliciente, sobre todo para los grupos de O Grove que también participan en los concursos que organiza su propio municipio.

Así que, cuando se levante el telón este lunes, el Concurso de Murgas de Pontevedra tendrá algo de viaje de ida y vuelta. La ciudad pone el escenario y la tradición, O Grove pone una parte grande del reparto y el pulso competitivo. Y el público, como siempre, pone lo más importante, oídos abiertos, ganas de reír y esa atención especial que solo aparece cuando las coplas vienen con picardía y un punto de verdad. En Carnaval, al final, gana quien logra que la gente salga tarareando.

Suspensiones

La tregua del sábado con la lluvia, que permitió celebrar el desfile central del Carnaval en Pontevedra y el infantil de Marín, no se prolongó ayer, domingo, y el regreso de las precipitaciones provocó la suspensión de los desfiles de disfraces de Poio, Marín y Cuntis.

El Concello de Poio busca una nueva fecha para su celebración en un cargado programa festivo en el municipio, durante más de un mes. Además, de este desfile, están previstos otros seis actos en diferentes parroquias del municipio. El primero, el Enterro do Mexillón de Combarro el 18 de febrero.

Marín suspendió también los pasacalles de las comparsas por la mañana y después y anunciaba el aplazamiento del desfile vespertino. Se barajan posibles fechas para su celebración, a la espera de la confirmación oficial.

Noticias relacionadas

El desfile de Cuntis se ha trasladado al domingo 1 de marzo, con el mismo horario de salida, a las 11.00 horas, desde el Pabellón Municipal.