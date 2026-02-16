Europa entra en las aulas de Moraña

Durante una semana, en las aulas del CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña se habló en polaco, italiano, castellano, gallego e inglés. Del 8 a 15 de febrero , siete profesoras y 21 alumnos y alumnas procedentes de Somonino (Polonia), Moncalvo y Poggibonsi (Italia) participaron en una movilidad europea dentro del programa Erasmus+ en el colegio morañés.

La visita supuso el cierre de un ciclo de movilidades iniciado meses atrás, cuando el alumnado de Moraña viajó a Polonia e Italia. Ahora fueron las familias gallegas las que abrieron sus puertas, ya que los estudiantes extranjeros se alojaron en los hogares de alumnado del centro.

Esta convivencia es uno de los pilares del programa Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea, que promueve no solo el intercambio académico, sino también el aprendizaje vital: autonomía, tolerancia, comunicación intercultural y sentimiento de pertenencia europea.

Durante su estancia, el alumnado participante se integró en las clases comunes y desarrolló actividades específicas vinculadas al Proyecto Documental Integrado del centro, 'Sembrando futuro: a terra fala'.

Uno de los momentos más significativos fue el trabajo alrededor de las 'Superavoas' del artista gallego Yoseba MP, que ahonda en la simbología del mandil de cuadros de las abuelas gallegas como elemento de identidad y memoria colectiva.

Visita a la ciudad de Pontevedra / FdV

Los estudiantes reinterpretaron esta figura desde sus propias culturas y prepararon creaciones artísticas inspiradas en ellas. Coincidiendo con la celebración del Carnaval, alumnado y profesorado Erasmus+ vistieron el mandil de cuadros y se caracterizaron como 'Superavoas' en una acción simbólica y festiva que quiso ser un homenaje a la sabiduría, a la fuerza y al legado de las abuelas gallegas.

Además, realizaron presentaciones sobre sus regiones de origen y compartieron reflexiones sobre el significado del programa Erasmus+.

La experiencia se completó con salidas didácticas a Santiago de Compostela, con visita a la Catedral y al casco histórico, y a Pontevedra, donde conocieron el Museo y realizaron una ruta urbana.

Las familias de acogida también organizaron visitas a la playa de ALanzada, Combarro y a Illa de Arousa, donde participaron en una actividad de marisqueo y conocieron el Parque Natural do Carreirón.

Marisqueo en Illa de Arousa / FdV

El CPI Plurilingüe Santa Lucía forma parte del grupo de alrededor de 65 centros gallegos acreditados en el programa Erasmus+. Desde 2014, recibe financiación europea que le permite organizar movilidades de alumnado y profesorado, experiencias de observación docente y formación especializada.

A lo largo de más de una década, la comunidad educativa morañesa participó en proyectos con países como Turquía, Rumanía, Croacia, Suecia, Polonia, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal.