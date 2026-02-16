La ciudad dispara el visado de viviendas: 641, cinco veces más que el año anterior

La ciudad de Pontevedra vivió en 2025 un auténtico bum de proyectos residenciales. Solo en ese año, el Colegio de Arquitectos de Galicia visó 641 nuevas viviendas en el municipio, lo que supone cinco veces más de los tramites de este tipo certificados en el año anterior, cuando solo fueron 121. A este sorprendente dato se une otro aún más llamativo. Sanxenxo llegó a los 606 visados.

De este modo, estos dos municipios a orillas de la ría de Pontevedra se convirtieron el pasado año en los territorios con más actividad en este campo, solo por detrás de A Coruña, con 716 viviendas. La capital y el municipio turístico sumaron por tanto 1.247 nuevos pisos visados el pasado año: uno de cada cuatro de toda Galicia, que llegó a 4.839, un 39% más que en 2024

Así se pone de manifiesto en la «Evolución do visado de vivendas de nova planta no periodo 2020-2025» presentado esta semana por el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG). En el caso de Pontevedra se pasó de 89 visados en 2020 a 292 en 2021, para caer a 183 en el ejercicio siguiente. En 2023 se llegó a 201 y cayó a 121 en 2024. Pero el año pasado se batieron todas las marcas con 641 visados, por delante de los 484 de Vigo, los 390 de Oleiros. los 228 de Lugo o los 135 de Vilagarcía.

Son varias las inmobiliarias de ámbito nacional que han puesto sus ojos en Pontevedra y Sanxenxo en los últimos meses, como las urbanizaciones que se promueven en A Granxa, Silgar o Portonovo, en el caso de Sanxenxo, o en Tafisa, en Gutiérrez Mellado, A Parda o Virxe do Camiño en la capital.

Los 641 visados del pasado año suponen una media de 7,79 por cada mil habitantes, mientras que en Sanxenxo, con 606 trámites, se dispara a 33,69. Solo Oleiros figura en estos puestos cabeceros, con 10,06 visados por cada mil vecinos.

Ya hace unos días, el colegio de arquitectos técnicos de Pontevedra adelantaba este bum pontevedrés al revelar que los datos del mercado inmobiliario en la capital y su área de influencia durante 2025 confirmaban el cambio de tendencia que los expertos venían anticipando desde hace meses. Tras años de hegemonía absoluta de la rehabilitación, impulsada por el efecto post-Covid y los fondos europeos Next Generation, la obra nueva ha comenzado a recuperar protagonismo. Según sus, la construcción de nueva planta creció en el último ejercicio, mientras que la rehabilitación registró un severo retroceso del 10%.

El COAG alerta del desequilibrio entre la costa y el interior gallego

El COAG enmarca la evolución de los visados en una Galicia a dos velocidades y advierte de un crecimiento concentrado en el eje atlántico. Su decano, Luciano Alfaya, expresó su «preocupación polos indicios de desequilibrio territorial que amosan estes datos», y citó la «singularidade de Sanxenxo e, en menor media, de Oleiros», donde la obra nueva se dispara frente a la población empadronada.

El colegio destaca, además, el tirón de la vivienda colectiva: «A vivenda colectiva aumentou pola confianza investidora no sector, a pesar da falta de materiais e a escaseza de man de obra cualificada». Pero recuerda que el repunte depende del suelo y del planeamiento, y que los plazos obligan a anticiparse para responder a la demanda: «debe preverse para dar unha resposta áxil á demanda de vivendas, en especial na urxencia na que nos atopamos».

Noticias relacionadas

Alfaya también subraya el cambio de ciclo tras la burbuja: «Despois do crecemento depredador de territorio pasouse a un modelo de resiliencia no que se prima a rehabilitación e a reintensificación», y lamenta la debilidad de la vivienda protegida: «Non é quen de dar resposta á demanda social de vivenda».