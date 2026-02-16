Cita con los pioneros de la cámara

El Museo inauguró ayer el programa de visitas guiadas para su actual exposición temporal «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», una muestra que a mayores de proponer un acercamiento a la evolución técnica de un oficio, reconstruye la memoria visual de una sociedad en plena transformación.

Bajo el comisariado de Cristina Echave Durán y Reis Camiña Castro, la exposición ofrece un recorrido por el periodo comprendido entre 1843 y 1900, años decisivos en los que la ciudad del Lérez pasó de ser retratada por pinceles a ser capturada por lentes. A partir de ayer, cada jueves a las 18 horas y cada domingo a mediodía, el público podrá profundizar en los secretos de este cambio de paradigma gracias a la mediación experta de los profesionales de la institución.

La visita propone un diálogo entre la técnica y la antropología. El recorrido arranca con la transición de la miniatura pictórica a los primeros daguerrotipos y ambrotipos, mostrando cómo artesanos de la luz como Andrés Cisneros o Manuel Ricaud cambiaron el pincel por la cámara. Pero el verdadero corazón de la muestra, compuesta por cerca de 300 fotografías y más de un centenar de objetos, reside en la democratización de la imagen. A través de la popular carte de visite y la «cartomanía», los asistentes descubren cómo el retrato dejó de ser un privilegio de élite para convertirse en un objeto de colección y memoria familiar.

El público también puede disfrutar de la recreación física de un gabinete fotográfico decimonónico, que incorpora piezas originales que pertenecieron al célebre Francisco Zagala, figura central de la fotografía local.

Su serie Pontevedra Artística y Pintoresca sirve de hilo conductor para entender no solo a las personas, sino a la urbe: una ciudad que mudaba su piel y cuyo patrimonio, en ocasiones ya desaparecido, sobrevive gracias a estas placas.

Desde los pioneros itinerantes hasta la consolidación de estudios estables y la aparición de las primeras mujeres fotógrafas, como la pontevedresa Generosa Carballo, la exposición se revela como un documento histórico y la visita guiada ayuda también a desgranar facetas menos conocidas. Es el caso del uso de la fotografía en la medicina, la arqueología o incluso los solemnes retratos post mortem, prácticas que reflejan la compleja relación del siglo XIX con la ciencia y la muerte.