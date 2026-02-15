Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para pedir ayudas a la igualdad

La Diputación mantiene abierto hasta el jueves el plazo para que tanto los concellos de menos de 20.000 habitantes como las entidades de iniciativa social de la provincia soliciten las ayudas provinciales para el fomento de la igualdad, que cuentan con un presupuesto conjunto de medio millón de euros, de los 240.000 se reservan para entidades.

