Triunfan Última Llamada y Solfamidas

Última Llamada se llevó el premio al mejor grupo disfraz y el extraordinario Ravachol 202 en el desfile de ayer. Y la comparsa Os Solfamidas venció en su categoría. La mujer escorpión fue la ganadora de individual disfraz y Yurema Feroz en facha. En parejas, dominaron Los vacunadores y Os da Limpeza y en grupos, además de Última llamada, lo hizo La residencia de las tentaciones.

Un grupo con los personajes de Shrek. | RAFA VÁZQUEZ

Tras la resaca de un intenso fin de semana marcado por el pregón y el multitudinario desfile, la actividad del Entroido se retomará mañana pensando en los más pequeños, con un taller de maquillaje en la plaza de Curros Enríquez a las 17.00 horas. Más tarde, a las 19.30, A Peregrina acogerá uno de los actos más simbólicos: la presentación del loro Ravachol, acompañada de una recreación de la botica de don Perfecto Feijoo y la actuación de Os da Terra.

No faltaron los riders en bicis y patinetes. | RAFA VÁZQUEZ

La noche se cerrará en el Pazo da Cultura a las 21.00 horas con la primera eliminatoria del XXXIV Concurso de Murgas, otra de las grandes citas con el humor.

Una pareja de originales samurais, con trajes realizados con jeringuillas. | RAFA VÁZQUEZ

El próximo martes 17, día grande para los amantes de la aventura, la ciudad se transformará para la Noite Pirata. La jornada comenzará a las 17.00 horas en A Ferrería con una fiesta infantil con Os Bolechas y A Muller Orquestra. Sin embargo, el plato fuerte llegará al anochecer. A las 20 horas arrancará el desfile pirata desde Curros Enríquez, que desembocará una hora más tarde en la plaza de España con el gran desembarco y batalla de la tripulación del Burla Negra. Inmediatamente después, a las 21.30, la Plaza de España vibrará con el Baile Pirata, que contará este año con el concierto estelar de King África.

El circo fue una de la grandes inspiraciones del desfile. | RAFA VÁZQUEZ

El ecuador de la semana, el miércoles 18, traerá tradición y teatro. A las 17.00 horas habrá un taller de máscaras de Ravachol en A Peregrina , mientras que una hora más tarde Casa de Cultura de Campañó acogerá la recuperación de su Entroido tradicional con A Corrida da Rosca. A las 19 horas se volverá a recrear la botica de don Perfecto con escenas de Castelao, y a las 21 horas se celebrará la segunda eliminatoria de las murgas.

De cara al fin de semana de despedida, el viernes 20 destacará por la celebración de la Final del XXXIV Concurso de Murgas a las 21:00 horas en el Pazo da Cultura. Simultáneamente, a las 21:30 horas, las plazas y calles de la ciudad acogerán la XXIX Mostra da Parodia do Entroido, cuyos premios se entregarán a medianoche en la Ferrería. Esa misma tarde arrancarán también las XIV Xornadas sobre el Entroido de Galiza en el Teatro Principal.

El epílogo llegará el sábado 21 con el solemne adiós a Ravachol, con el velatorio y la posterior incineración en A Ferrería.