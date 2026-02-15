Seis concellos podrán actualizar su padrón
La Diputación ha aprobado los primeros convenios de colaboración con los concellos que se suman a la solución tecnológica del padrón municipal para actualizar esta herramienta y mejora el intercambio de datos con el Instituto Nacional de Estadística. Entre los 31 primeros de la provincia están A Lama, Marín, Moraña, Portas, Sanxenxo y Vilaboa.
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada
- «Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos»: el «milagro» del árbol que destrozó un coche en Caldas
- Derrota del Pontevedra casi tres meses después
- La Gala do Chapante de Cuntis rinde homenaje a las siete décadas de Casa Chedas
- Los accidentes con animales se duplican en una década en Pontevedra: 82 al mes
- Ofrecen 2.000 euros por localizar a Maty, una perra que lleva mes y medio perdida
- La pesca sufre con el tren de borrascas: «Casi sin salir desde final de diciembre»