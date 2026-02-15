Seis concellos podrán actualizar su padrón

La Diputación ha aprobado los primeros convenios de colaboración con los concellos que se suman a la solución tecnológica del padrón municipal para actualizar esta herramienta y mejora el intercambio de datos con el Instituto Nacional de Estadística. Entre los 31 primeros de la provincia están A Lama, Marín, Moraña, Portas, Sanxenxo y Vilaboa.